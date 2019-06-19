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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Статистику авторынка прочли по складам — Реальные продажи машин в мае упали на 18% — Как выяснил "Ъ", российский авторынок падает гораздо быстрее, чем показывает традиционная для отрасли статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

— На надзоре много чего написано — Реформа КНД может вернуть министерствам былую власть над службами — Вице-премьер Константин Чуйченко объявил о новой версии законопроектов по реформе контрольно-надзорной деятельности.

— В согласовании митингов наведен правопорядок — КС РФ запретил отказывать заявителям в проведении митингов из-за недостаточных мер обеспечения безопасности — Конституционный суд РФ огласил решение по жалобе жителя Иркутска на нормы закона "О митингах", обязывающие организаторов мероприятий обеспечивать на них общественный правопорядок и медпомощь.

— Активы берут деньгами — Мировые инвесторы запасаются наличными — Запас наличных средств в портфелях международных инвесторов растет рекордными темпами за последние восемь лет.

— Госдума выпустила обновление к бюджету — Скорректированы параметры госказны-2019 — Госдума одобрила во вторник в первом чтении законопроект о правке действующего закона о бюджете.

— Знакомства лучше наследства — "Человеческий капитал", возможно, является главным источником мирового неравенства.

— ВВП придавило оптом и недвижимостью — Мониторинг добавленной стоимости — Вчера Росстат подтвердил оценку роста экономики на уровне 0,5% годовых и опубликовал отраслевую статистику производства добавленной стоимости в первом квартале 2019 года.

— Детские пособия сделают менее обидными — Правительство реформирует 50-рублевую выплату матерям.

— Мусор перестанут валить в одну кучу — Власти объявили о тотальном переходе Москвы на его раздельный сбор — Столичные власти приняли решение о переходе к 31 декабря 2019 года Москвы на раздельный сбор мусора.

— Минприроды разглядело за деревьями поле — Подготовлен проект постановления о статусе лесов на землях сельхозназначения — Минприроды разработало документ, регулирующий использование лесов на землях сельхозназначения.

— В "Черновик" вписали арест журналиста — Абдулмумина Гаджиева отправили в СИЗО по делу о финансировании терроризма — Советский районный суд Махачкалы арестовал во вторник на два месяца журналиста еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, а также Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова.

— Суды выбирают прозрачность — В стеклянных кабинах для подследственных и подсудимых видят гарантию безопасности — Железные клетки в судах стали анахронизмом, но стеклянные помещения для подследственных и подсудимых не нарушают базовых прав человека и на данный момент необходимы.

— Ячейке предписали строгий режим — Члены крымского подразделения "Хизб ут-Тахрир" получили внушительные сроки — Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил пятерых симферопольцев к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет.

— Школа хочет все знать о семье — В цифровую образовательную среду могут быть включены персональные данные учеников, учителей и родителей — Министерство просвещения и Министерство цифрового развития РФ подготовили проект приказа, утверждающего создание федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС).

— Судопроизводственное совещание — Судьи стран ШОС обменялись опытом рассмотрения дел — Вчера в Сочи судьи государств—членов ШОС обсуждали, как разгрузить суды, сократить время рассмотрения вверенных им дел и избежать давления на правосудие.

— "Президент мира" показал себя Европе — Владимир Зеленский изложил в Париже и Берлине свои планы урегулирования конфликта в Донбассе — Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетил Берлин, завершив европейское турне, начавшееся с Парижа.

— Вакуум олигархизма в Молдавии — Новые власти начали процесс освобождения госструктур от людей Владимира Плахотнюка.

— Пиратам выдачи не будет — Правообладатели предлагают исключать домены сайтов-нарушителей из поиска — Правообладатели предложили наказывать сайты с нелегальным контентом полным удалением их доменных имен из поисковой выдачи.

— Украина продаст "Газпрому" его газ — "Нафтогаз" ищет альтернативы транзитному контракту — НАК "Нафтогаз Украины" вновь предлагает "Газпрому" вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа.

— Авиадиспетчеры остались без пенсий — Росавиация перечислит средства только после due diligence НПФ — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) авиадиспетчеров "Авиаполис", потерявший при прежнем руководстве сотни миллионов рублей, не может назначать пенсии и продлять их выплату.

— Заемщиков приравняли к должникам — Банки принимают меры превентивного взыскания — "Кредит Европа банк" требует от потенциальных клиентов на этапе подачи заявки на кредит согласиться на увеличение частоты взаимодействия в случае возникновения у них долга.

— Сбербанк остался на складе — РФПИ не купил логистические объекты — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) упустил шанс войти в пятерку крупнейших владельцев складов.

— Разрядка международной волатильности — Заявления президента США подняли цену нефти — Оптимистичный настрой президента США относительно грядущей встречи с китайским коллегой способствовал уверенному восстановлению цен на нефть.

— Инвестсоветник тоже человек — В реестре ЦБ кроме юрлиц появился индивидуальный предприниматель — В реестре инвестсоветников ЦБ появился первый участник—индивидуальный предприниматель. Им стал бенефициар и член совета директоров действующей брокерской компании.

— Utair денег с неба не хватает — Компания не смогла обслуживать кредиты даже в высокий сезон — Utair собирается допустить второй подряд дефолт по семилетнему синдицированному кредиту на 15,4 млрд руб., хотя сейчас благодаря летнему сезону должна иметь высокие доходы.

— Долги УБЖД двинулись к списанию — Россия и Монголия обсуждают кредиты Улан-Баторской железной дороги — Россия и Монголия сдвинулись с мертвой точки в переговорах о реструктуризации задолженности Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) перед правительством Монголии.

— Пулково поставят на рельсы — К аэропорту могут проложить подземную железную дорогу — Как стало известно "Ъ", федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО РЖД обсуждают новый вариант железнодорожной связи с Пулково вместо замороженного в начале года проекта аэроэкспресса.

— "Ломоносов" недобрал баллов — Один из трех российских суперкомпьютеров выпал из мирового рейтинга — В мировом рейтинге суперкомпьютеров топ-500 осталось только два российских проекта — "Ломоносов-2" из МГУ и суперЭВМ главного вычислительного центра Росгидромета.

— Россияне не звонят домой — Использование голосовой связи за границей снижается — Россияне стали реже звонить за границей — за год доля таких абонентов снизилась с 72,7% до 66%, подсчитали в Telecom Daily.

— Индейку возьмет Azimut — Структуры владельца гостиничного оператора инвестируют в птицеводство — Некогда третий производитель индейки в России Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури (БПК) может отойти неожиданному инвестору.

— Молочники перебирают марки — Производители опасаются проблем с мониторингом — Интеграция системы Россельхознадзора "Меркурий" с маркировкой готовой молочной продукции вызывала вопросы у бизнеса.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Почему ФСБ пришла к Давиду Якобашвили — Спецслужба все чаще вмешивается в корпоративные споры — ФСБ провела обыски в музее "Собрание" одного из основателей компании "Вимм-билль-данн" – Давида Якобашвили.

— Компания Игоря Чайки по обращению с отходами может получить поддержку от властей — Государство начало непублично отбирать первые проекты мусорной реформы

— КС запретил власти перекладывать на организаторов митингов заботу о безопасности — Но разрешил требовать дополнительные сведения о планируемых способах ее обеспечения.

— Зеленский пообещал начать разговор с Путиным с обсуждения Крыма и Донбасса — Новых инициатив во время его визита во Францию и Германию не прозвучало.

— Депутаты предлагают страховать работников от банкротства компаний — Расходы бизнеса не вырастут, но платить за обанкротившиеся компании он не хочет.

— В чьих руках окажется Sotheby"s — Медиамагнат и коллекционер Патрик Драи станет единственным владельцем аукционного дома, выкупив в том числе акции с биржи — Два крупнейших аукциона мира будут принадлежать французам.

— "Газпром" страхуется от возможной остановки транзита газа через Украину — Компания форсировала закачку сырья в европейские хранилища, чтобы снабжать потребителей даже в случае газовой войны.

— Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре — На нее приходится почти четверть продаж в городах.

— Baring Vostok потерял контроль над банком "Восточный"?— Компания Аветисяна получила 10% акций "Восточного", но шанс сохранить контроль над банком у фонда есть.

— "Аэроэкспресс" запускает комбинированные перевозки с использованием такси — Стоимость единого билета составит 700 рублей. — "Аэроэкспресс" и оператор такси "Ситимобил" организуют мультимодальные перевозки в московские аэропорты.

— Владелец магазинов re:Store и Nike открыл новый бизнес — Inventive Retail Group начала сдавать в лизинг смартфоны и другую технику.

— ТМК создаст собственного цифрового двойника — Это позволит ей снизить себестоимость производства — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского в 2020 г. запустит цифрового двойника компании, что позволит прорабатывать различные сценарии снабжения, производства, продаж, взаимодействия агрегатов.

— Utair готовится к новому дефолту — Авиакомпания предупредила банки-кредиторы, что не сможет выплатить полную сумму процентов по долгам.

— Российские IT-специалисты все меньше хотят работать за рубежом — Хотя уехать по-прежнему мечтают многие. — Россия занимает 25-е место среди 180 стран мира по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям как место работы, показало совместное исследование BCG, The Network и HeadHunter (Decoding Digital Talent).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Как прирезать — Неожиданный подарок могут получить многие россияне после вступления в силу нового закона, который публикует сегодня "Российская газета".

— Треть квартиры — в подарок — Многодетным семьям помогут существенно облегчить ипотечное бремя. В результате более трети стоимости "среднестатистической" квартиры семейные россияне смогут оплатить при поддержке государства.

— Газ поставят заранее — "Газпром" решил готовиться к зиме в Европе с учетом рисков транзита через Украину — До сих пор "Газпром" и "Нафтогаз" не заключили новый контракт на транзит газа через Украину после 31 декабря 2019 года и не продлили действующий, предпосылок к этому тоже мало.

— "Цифра" и печать — Рынок полиграфических услуг осваивает новые технологии — Развитие технологий, совпавшее со снижением спроса на многие виды печатной продукции, изменило российский рынок полиграфических услуг. Ряд игроков его покинули, оставшимся приходится работать в условиях крайне жесткой конкуренции.

— Долгосрочная авария — Пьяных водителей, по вине которых в ДТП погибли люди, накажут, как за умышленное убийство — Нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места происшествия, если в аварии по их вине погибли люди, теперь будут наказывать, как за умышленное убийство.

— Индексация по адресу — Кабмин собирается повысить пособие по уходу за ребенком до прожиточного минимума — Правительство обсуждает возможность адресного повышения пособия по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей в месяц до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.

— Гибридная опасность — Силовики из 119 стран обсудили в Уфе угрозы нового типа — Противодействие гибридным войнам и односторонним санкциям обсудили в первый день участники Десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

— Правосудие без клеток — Председатель Верховного суда поддержал отмену решеток в судах — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что Верховный суд принципиально поддерживает отмену клеток для подсудимых в залах суда.

— Бюллетень для всех — В ЦИК обсудили участие инвалидов в голосовании — В среду Центризбирком примет поправки в инструкцию об организации голосования для граждан с ограниченными возможностями.

— В национальных интересах — Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД — Инициатива президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) получила поддержку всех думских фракций.

— Безработным укажут дорогу — Минтруд предъявил требования к службам занятости — Службы занятости приобретут новый облик. Минтруд разработал единые требования к их помещениям и оснащению, они размещены на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

— Без огонька — Мусор на участке может стать причиной пожара и изъятия земли — Лишиться своей земли может нерадивый дачник, участок которого покрылся сухими сорняками и мусором, потому что они способны спровоцировать пожар.

— Реестр уменьшился — Верховный суд ликвидировал три партии — По иску Минюста РФ Народная партия "За женщин России", "Альянс зеленых" и "Союз горожан" на основании решения Верховного суда РФ с сегодняшнего дня больше не существуют.

— Человек с планеты земля — Forbes назвал богатейших землевладельцев России — Семейная фирма бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева возглавила рейтинг крупнейших собственников земли в России, составленный Forbes.

— Плюс один — Москва переходит на раздельный сбор мусора — Первый этап перехода к раздельному сбору мусора будет реализован в Москве к 1 января следующего года.

— Поправки в бюджет 2019 года — 18 июня Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год, которые связаны с изменением показателей социально-экономического развития нашей страны.

— Порядок — прежде всего — КС уточнил процедуру согласования митингов и шествий — Конституционный суд РФ возложил обязанность по поддержанию порядка в ходе митингов и демонстраций на органы власти и запретил им отказывать в согласовании подобных публичных мероприятий только на основании того, что организаторы не предусмотрели соответствующих мер.

— Хождение по мукам предпринимателя Базияна — Как растущий бизнес можно "обнулить", а успешного предпринимателя сделать ответчиком за все грехи — В Ростовской области под угрозой закрытия оказался завод "Актис" — один из крупнейших в Европе производителей стеклотары для пивной, ликероводочной и пищевой промышленности.

— Времени на ошибки не будет — Шойгу: Конфликты нового поколения скоротечны — Российским военным предстоит выработать теорию ведения военных действий на среднесрочную перспективу.

— Растут как заведенные — Заводы резко подняли цены на бензин — Отпускные цены на бензин, которые устанавливают производители, в мае этого года выросли сразу на 17,5 процента по сравнению с апрелем.

— Краденое прятали на вернисаже — Полиция нашла и вернула Церкви похищенные иконы — Серьезное, особенно для верующих людей, преступление раскрыли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России с коллегами из Московского уголовного розыска и муниципального управления МВД России "Раменское".

— "Аэрофлот" получил авиационный Оскар — Ведущий российский авиаперевозчик в восьмой раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" — "Аэрофлот" в очередной раз подтвердил звание "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", о чем было объявлено на церемонии Skytrax World Airline Awards 2019 во Франции.

— Росгидромет подскажет — В помощь спасателям пригласили метеорологов — МЧС России и Росгидромет подписали соглашение о взаимодействии. Согласно документу, метеорологов смогут привлекать для помощи в работе спасателей.

— Вторая жизнь "зеленой будки" — Александр Беглов: Не дадим пустить с молотка дачу Анны Ахматовой — Власти Санкт-Петербурга отстояли дачу Анны Ахматовой. Домик в Комарово собирались выставить на аукцион, но Смольный обратился в Росимущество с просьбой передать его на баланс города.

— Третьим будет — Госдума поддержала допуск посредников к электронному ОСАГО — Страховых брокеров и агентов допустят к продаже электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (e-ОСАГО).

— Пусть меня научат — Какие мигранты смогут работать в России без квот и патентов — Иностранные специалисты, эксперты и тренеры мирового движения WorldSkills, смогут приезжать в Россию сверх квот, не оформляя разрешение на работу или патент.

— Пятьсот тысяч за костер — Россиян будут штрафовать ради защиты лесов — Уже этим летом любителям костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима "чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров".

— ГАИ научат правилам — Для сотрудников ГИБДД открыли факультет повышения квалификации — В Истринском районе Московской области был открыт факультет повышения квалификации сотрудников Госавтоинспекции.

— Торт и мораль — Верховный суд США отменил штраф кондитерам, отказавшимся готовить для однополой свадьбы — Верховный суд (ВС) США отправил на пересмотр дело семейной пары кондитеров из штата Орегон, которую суд низшей инстанции оштрафовал на 135 тысяч долларов за отказ печь торт для однополой свадьбы.

— Танцы на граблях — Президент Украины Владимир Зеленский отлично сыграл Порошенко в Париже и Берлине — Визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию, который стал продолжением его переговоров в Париже с французским лидером Эмманюэлем Макроном, должен был, по замыслу его организаторов в Незалежней, "стать разведкой боем".

— Беженцев отправят по домам — Из США выдворят миллионы мигрантов — Дональд Трамп заявил, что власти США начнут на следующей неделе депортировать миллионы мигрантов, которые нелегально находятся в Соединенных Штатах.

— Берн обозначили яблоней — В Москве открыли новое швейцарское посольство — Строительство нового здания посольства Швейцарии в центре столицы, которое началось в 2014 году в честь двухсотлетия российско-швейцарских отношений, завершилось.

— Квартирный бунт — Канцлер Германии встретилась со съемщиками жилья — В Германии обострился "квартирный вопрос". Дошло до того, что берлинские активисты выступили с беспрецедентной инициативой: провести референдум по вопросу об экспроприации квартир у юридических лиц — крупных собственников недвижимости.

— Деньги для мафии — В Италии по-прежнему в ходу старая лира — Пока власти Италии рассуждают о введении новой валюты и выходе из еврозоны, в стране, оказывается, полным ходом используют альтернативные дензнаки — старые лиры.

— Над вечной красотой — Архангельский национальный парк Кенозерье спасает Русский Север — Создание Кенозерского национального парка спасло уникальную территорию Русского Севера, аналогов которой нет нигде в мире. 300 озер, 100 памятников архитектуры, старинные деревни — это не музей под открытым небом, а живая территория, куда едут многочисленные туристы.

— На метро дешевле — Столица — мировой лидер по доступности городского транспорта — Москва попала в ряды мировых мегаполисов — лидеров по доступности проезда на городском общественном транспорте.

— С облака видно все — Что дают мегаполисам умные технологии?— Спустя неделю после визита в Москву главы Китая Си Цзиньпина в Пекин отправилась делегация правительства Москвы.

— Три сестры на эскалаторе — Пассажирам подземки покажут спектакли и споют оперу — Столичный метрополитен в среду днем станет одной большой театральной сценой — спектакли и перформансы на два часа захлестнут собой 25 станций.

— Патруль для иностранца — Туристических полицейских стало в 3,5 раза больше — Вместе с числом туристов в Москве растет и количество туристических полицейских — если в момент своего появления ровно пять лет назад их было всего 60, то сегодня патрульных со знанием английского уже 200 человек.

— От классики до рока — На выпускном в парке Горького выступят молодые музыканты — Московские одиннадцатиклассники 20 июня попрощаются со школой.

— По следам 2014-го — Гостям Крыма предлагают турмаршрут "Крымская весна" — К пятилетию воссоединения Крыма с Россией по заказу министерства курортов и туризма республики разработан экскурсионный маршрут "Крымская весна". Он посвящен событиям новейшей истории полуострова.

— Голос и память — Вышла в свет первая биография великого певца — На прошедшем книжном фестивале "Красная площадь" была представлена книга" Дмитрий Хворостовский.

— Наши в Шаньдуне — Донской вуз открыл в Китае образовательную площадку — В провинции Шаньдун торжественно открыли Донской институт ШТУ-ДГТУ — совместное образовательное пространство Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону и Шаньдунского транспортного университета.

— Дворец чемпионов — В Лужниках открылся Центр художественной гимнастики — В "Лужниках" открылся Центр художественной гимнастики — дворец спорта мирового уровня.

— Надоело ждать — Жители Серова сами отремонтировали мост — Жители Серова на свои деньги самостоятельно отремонтировали мост длиной 60 метров. В советскую эпоху его задействовали для нужд завода.

— Воронеж не обгонишь — Водителей возмутили 40 километров сплошной разметки на загородной трассе — Водители массово жалуются в соцсетях на свежую разметку трассы Воронеж — Нововоронеж.

— Диагноз — Персонал на турбазе под Нижним Новгородом пригрозил уволиться в полном составе, если туда заедут 30 ВИЧ-инфицированных детей — В Нижний Новгород нахлынули ведьмы всех мастей и возрастов. Главная ведьма ВИЧелла с утра до вечера ходит по улицам со СПИД-терьером и выискивает детей, которые не пьют горькие таблетки два раза в день.

— Прозевать мозг — Гипотеза получила новое подтверждение — Одним из ведущих в мире специалистов по зевоте считается американский профессор Эндрю Гэллап. Его гипотеза о причине этого феномена сегодня наиболее популярна в науке.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Налог на каникулы — Частный сектор планируют обложить курортным сбором — Сдающих жилье туристам граждан планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца. Такую возможность рассматривают в Минкавказе.

— Знать бесконечность — Задания ЕГЭ предложили перевести в "цифру" и сделать индивидуальными — Количество вариантов ЕГЭ и ОГЭ может стать бесконечным. Такая задача сформулирована в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

— На все две стороны — Рим объяснил мотивы поездки Сальвини в Вашингтон — Встреча вице-премьера Италии Маттео Сальвини с госсекретарем США Майком Помпео не повлияет на отношения Рима и Москвы — стороны останутся близкими партнерами.

— Китайский связной — Huawei может насытить Россию 5G-смартфонами — Huawei рассматривает возможность выпуска смартфонов, поддерживающих частоты 4,8–4,99 ГГц в "экзотическом" диапазоне, в котором 5G, возможно, будет работать в России.

— Прямая безлимитная — Президент 17-й раз ответит на вопросы россиян — четыре министра и шесть руководителей регионов — Классический формат "Прямой линии" уже доказал свою эффективность, отметил профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков.

— Черноморские гости — Депутаты из Турции намерены посетить Симферополь — Турецкая делегация рассматривает возможность посетить открытие Соборной мечети в Крыму.

— Такси до "Космоса" — Автомобилям с шашечками разрешат заезжать на ВДНХ — На территорию ВДНХ с 24 июня смогут заезжать такси, рассказал "Известиям" источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил представитель ВДНХ.

— Уязвленное приложение — Почти 90% мобильных сервисов можно взломать — Почти каждое мобильное приложение (89%) уязвимо — не может противостоять удаленным хакерским атакам, причем более трети из них находится в зоне повышенного риска взлома.

— "Сухие" крымские — Полуостров защитят новейшие истребители — В Крыму разместят новейшие сверхманевренные истребители Су-35С — ими будет перевооружен один из авиационных полков, базирующихся на полуострове. Ранее планы по размещению этих истребителей в Крыму военным ведомством не разглашались.

— Трехзвездные воины — Путь к погонам старшего лейтенанта станет короче — Согласно новым правилам, все лейтенанты получат очередное воинское звание через два года службы.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Крым снял рекламу партии власти — В Севастополе демонтировали агитационные билборды "Единой России" — Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова объяснить, почему в регионе демонтируют билборды с изображением кандидатов от партии власти.

— Нацпроекты погрязли в согласованиях — Комитет Госдумы по бюджету и налогам раскритиковал исполнение правительством ключевых программ — Профильный комитет Думы в заключении на поправки в бюджет раскритиковал реализацию правительством нацпроектов. Более половины проектов исполнены менее чем на 20%, эффективность реализации госпрограмм поставлена под сомнение.

— Зерно сомнения дало уголовные всходы — Бывший партнер обвинил Давида Якобашвили в попытке рейдерского захвата элеватора в Ейске — ФСБ провела обыск в музее Давида Якобашвили. По данным источников РБК, дело о мошенничестве было возбуждено по жалобе его бывшего бизнес-партнера и связано с конфликтом вокруг Ейского портового элеватора.

— Изъятие на всякий пожарный — Минэкономразвития предлагает ужесточить условия использования земли — Минэкономразвития разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за нескошенную траву и мусор. Нельзя будет забрать лишь землю, находящуюся в ипотеке или принадлежащую банкроту.

— Новый президент экспортирует старые идеи — Владимир Зеленский завершил свое первое европейское турне — Президент Украины побывал у главных союзников в Tвропе — во Франции и в Германии. Переговоры показали, что он придерживается жесткой позиции в отношении России и продолжает политику своего предшественника.

— Новый Свет в конце туннеля — Импорт сливочного масла, сыров и творога достиг максимума с момента введения санкций — На пятом году действия продэмбарго импорт молочных продуктов достиг максимальных значений. Иностранная продукция, в том числе из Новой Зеландии и Латинской Америки, даже несмотря на логистику и пошлины, остается дешевле российской.

— UTG готовится к вылету — Utair продает 50% своей авиационно-сервисной компании — Utair выплатит кредиторам почти 110 млн руб. в виде процентов по займам за счет продажи активов. Но очередной платеж, который должен был состояться в июне, компания переносит для создания "подушки ликвидности" в высокий сезон.

— Libra глобального калибра — Пять вопросов о создании крупнейшей мировой соцсетью собственной криптовалюты — Facebook объявил о намерении выпустить к 2020 году собственную криптовалюту —Libra. С ее помощью пользователи мессенджеров Facebook и WhatsApp смогут оплачивать покупки и переводить деньги другим пользователям.