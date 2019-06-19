ХАРБИН (Китай), 19 июн /ПРАЙМ/. Шестое российско-китайское ЭКСПО завершает свою работу в среду, и за последние пять дней компании-участницы успели удивить китайских посетителей, представив на выставке в Харбине мебель, оленину, мультфильмы, ткани, дорогие ювелирные изделия, краску для волос, а не только ассоциирующиеся с Россией мороженое, муку и шоколад.

Российская зона экспозиции в этом году была организована так, что у каждой области и края был свой отдельный стенд, на котором представлен потенциал региона — как частные, так и государственные предприятия.

Главным гостем ЭКСПО стала Республика Саха (Якутия), которая продемонстрировала все разнообразие региона – китайские посетители не могли оторваться от мехов, внимательно изучали витрины с бриллиантами и изделиями из слоновьей кости, с удовольствием пили морс и совершенно незнакомый им иван-чай, с интересом слушали и смотрели выступления представителей малых народов.

"Я всегда прихожу на эту выставку, в прошлый раз накупила много мороженного, а сейчас не могу найти его. Остановилась здесь послушать выступление, никогда не думала, что в России есть и такое, я привыкла к гармошке и "Калинке". Очень рада, что в этот раз увидела что-то новое", — поделилась с РИА Новости жительница Харбина Чжао Цзянь, внимательно наблюдая за артисткой в национальном костюме, исполнявшей на сцене песню в технике горлового пения.

Организатором ЭКСПО этого года с российской стороны выступил РЭЦ, организовавший единый большой стенд под брендом Made in Russia, что дало возможность многочисленным предприятиям, производящим абсолютно разную продукцию, приехать в Харбин. Здесь были и картины русских художников, и мебель, и автомобильные шины, и растительное масло, и косметика, которая вызвала настоящий ажиотаж среди китайских женщин, внимательно изучавших палитру краски для волос.

На стенде разгуливали ростовые куклы "Смешарики", которых тут же с восторженными криками узнавали китайские дети, которых родители с большим трудом потом выманивали из детского уголка с игрушками-героями российских мультфильмов, различными играми и книжками.

Представитель компании ExpoContent Ольга Кузнецова рассказала РИА Новости, что они занимаются поиском контактов и связывают производителей российских анимационных и обычных фильмов с потенциальными партнерами.

"Участие в такой выставке для нас в новинку, обычно мы стоим на киновыставках, но исходя из популярности российских мультфильмов в Китае, решили поучаствовать и здесь. Очень большой популярностью в Китае пользуется мультфильм "Снежная королева", "Смешарики", "Фиксики". Пока сложно говорить о каких-то контрактах или соглашениях, но определенный интерес к российским производителям, несомненно, есть. На ЭКСПО мы приехали для знакомства, мы, прежде всего, представительский орган, и здесь мы для того, чтобы связывать", — рассказала Кузнецова.

По ее словам, "популярность российских мультфильмов в Китае, и в целом в Азии, связано с точным попаданием в культурные предпочтения местных жителей".

"Такие мультики понятны любому ребенку, графически это всегда очень яркие и красивые персонажи, которых любят. Плюс сама история, если мы говорим о "Маше и Медведе", например, то дружба девочки с медведем – это уже интересно, потому что все дети любят суперсилы и необычные способности", — добавила она.

На соседнем стенде посетительницы выставки активно щупали отрезы ткани и сжимали в объятиях подушки в наволочках из льна и хлопка, продукция компании из Ивановской области явно не оставила их равнодушными.

"Здесь мы впервые, привезли продукцию, которой очень гордимся, и мы бы хотели, чтобы о ней знали не только у нас в стране, но и за границей. Мы уже экспортируем в страны СНГ, а Китай для нас новая площадка, мы пока изучаем, пытаемся понять, что здесь и как", — рассказала заместитель директора по развитию компании "Шуйские ситцы" Мария Ромашова.

По ее словам, приехав на выставку, "мы обратили внимание на то, что местное население носит в основном синтетические ткани, и они очень радуются нашим натуральным тканям, как мне кажется, современное население Китая уже устало от синтетики, она не очень комфортная, особенно в таком климате, мы уже поняли, что наш продукт точно может здесь быть востребован".

Еще одним дебютантом на ЭКСПО в Харбине стали производители мяса птицы, которые наравне со всеми могут продвигать продукцию на китайский рынок после получения долгожданного разрешения на импорт от властей КНР.

"Мы участвуем первый раз, немного не наш формат, потому что мы ведущие экспортеры мяса птицы из России, но в любом случае рассчитываем, что привезем отсюда какие-то полезные контакты. После того, как открыли рынок, мы уже успели сделать поставку, наши первые контейнеры пришли в Китай и были растаможены в конце мая, один в Циндао, один в Шанхай. Перспективы взаимодействия с китайским рынком очень большие, нам этот рынок интересен, поэтому мы здесь стараемся посещать все ключевые мероприятия", — рассказала агентству представитель группы агропредприятий "Ресурс" Анастасия Житенева.

Но вот какого мяса не рассчитывали здесь увидеть китайцы, так это оленины. На стенде ямальской компании "Ныда-Ресурс" толпилось много любопытствующих, когда на вопрос о том, какое мясо представлено, им отвечали "лужоу", удивления на лицах скрыть они не могли. Но реакция почти всегда была одинаковой: "давайте две упаковки, а еще вон ту рыбу".

"В Китае мы не в первый раз, нас с удовольствием приглашают, чтобы показать, какое у нас производство, это экологически чистый продукт. Китай очень интересуется экологически чистым продуктом, который выпускает наше предприятие. Это все, что связано с олениной, ее глубокой переработкой, с рыбой северных пород, и с дикоросами, произрастающими на Ямале", — сообщила директор предприятия Жанна Гусак. Она отметила, что в Китае люди знают про это мясо, но все равно всегда с любопытством пробуют, "для Китая оленина – деликатес".

Производители уже поняли, что настоящими законодателями трендов для таких выставок являются лидеры Россия и Китая, после того, как Владимир Путин подарил Си Цзиньпину коробку мороженного, этот продукт стал невероятно популярен в Китае, в прошлом году такая же судьба постигла и мед.

"Мы производим мед и крем-мед, сюда мы приехали уже не в первый раз, участвуем и в других выставках по Китаю. Интерес очень высокий, китайцы наш мед очень любят, это и качество, и цена, а после того, как на ВЭФ прошлого года мед попробовали лидеры наших стран, у нас спрос вырос значительно", — рассказала Татьяна Капустина из компании Taiga Organika.

По данным организаторов, российское участие в ЭКСПО этого года было необычайно активным, сюда приехали почти 140 компаний.