25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. 25 российских вузов вошли в международный рейтинг университетов QS World University Rankings 2020.
В первую сотню вошел только один университет РФ, это Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), он занял 84 место в списке.
Первая тройка мировых вузов выглядит так:
- Массачусетский технологический институт (MIT). Не снижает своей позиции уже восемь лет подряд
- Стэндфордский университет
- Гарвард
Что касается российских высших учебных заведений, то в этом году в рейтинг вошли 25 университетов. Год назад их было 27.
В лучшую десятку вузов РФ вошли:
- Новосибирский государственный университет занял в рейтинге 231-е место в мировом рейтинге
- Санкт-Петербургский государственный университет на 234 месте
- Томский государственный университет (268 место)
- МГТУ им. Баумана (284)
- Московский физико-технический институт (302)
- НИУ ВШЭ (322)
- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (329)
- Уральский федеральный университет (364)
- МГИМО (366)
https://1prime.ru/News/20190619/830085080.html