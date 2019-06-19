МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. 25 российских вузов вошли в международный рейтинг университетов QS World University Rankings 2020.

В первую сотню вошел только один университет РФ, это Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), он занял 84 место в списке.

Первая тройка мировых вузов выглядит так:

  1. Массачусетский технологический институт (MIT). Не снижает своей позиции уже восемь лет подряд
  2. Стэндфордский университет
  3. Гарвард

Что касается российских высших учебных заведений, то в этом году в рейтинг вошли 25 университетов. Год назад их было 27.

В лучшую десятку вузов РФ вошли:

  • Новосибирский государственный университет занял в рейтинге 231-е место в мировом рейтинге
  •  Санкт-Петербургский государственный университет на 234 месте
  • Томский государственный университет (268 место)
  • МГТУ им. Баумана (284)
  • Московский физико-технический институт (302)
  • НИУ ВШЭ (322)
  • Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (329)
  • Уральский федеральный университет (364)
  • МГИМО (366)