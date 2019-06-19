МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. 25 российских вузов вошли в международный рейтинг университетов QS World University Rankings 2020.

В первую сотню вошел только один университет РФ, это Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), он занял 84 место в списке.

Первая тройка мировых вузов выглядит так:

Массачусетский технологический институт (MIT). Не снижает своей позиции уже восемь лет подряд Стэндфордский университет

Гарвард

Что касается российских высших учебных заведений, то в этом году в рейтинг вошли 25 университетов. Год назад их было 27.

В лучшую десятку вузов РФ вошли: