НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн — ПРАЙМ. Следственная группа, ведущая расследование по разбившемуся в Донбассе в 2014 году самолету Boeing (рейс MH17), выводы которого ранее в России называли голословными, объявила во вторник, 18 июня, родственникам жертв катастрофы имена четырех подозреваемых. Как сообщила журналистам после встречи со следователями родственница одной из жертв катастрофы Зилена Фредерикс, начало судебного процесса запланировано на март следующего 2020 года.

"Нам назвали имена четырех человек, троих россиян и одного украинца, это Гиркин, Пулатов, Дубинский, Харченко", — заявила она по итогам встречи.

По словам Фредерикс, следователи планируют впоследствии назвать "больше имен" подозреваемых, однако точное количество она не назвала. Также, по ее словам, начало процесса запланировано на "9 марта следующего года".

Позднее следствие подтвердило, что среди четырех подозреваемых трое российских граждан и один подданный Украины. Причастные к доставке "Бука" причастны и к удару по самолету, им будут предъявлены обвинения в убийстве, добавляет ССГ.

"Дамы и господа, основываясь на расследовании Совместной следственной группы, мы приняли решение подвергнуть уголовному преследованию четырех подозреваемых за то, что был сбит рейс MH17", — сказал представитель Совместной следственной группы.

Следствие по крушению MH17 также заявило, что выдаст международные ордеры на арест Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко.

ССГ также подтвердило информацию о том, что 9 марта 2020 года начнется суд по этому делу.

Напомним, что малайзийский Boeing 17 июля 2014 года выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, те в свою очередь заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить борт на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая работала под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ и проводила расследование обстоятельств крушения, позднее представила промежуточные итоги.

Как утверждало следствие, борт Boeing был сбит из ЗРК "Бук", которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты этого расследования.

В свою очередь заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко заявил, что российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Эта информация была следователями проигнорирована.

Российский МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности страны к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление. По мнению российских дипломатов, это расследование является предвзятым и однобоким. Позднее президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.