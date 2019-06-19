ГОРКИ, 19 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое позволит не допустить роста цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.

"Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции", — заявил Медведев на совещании о достижении национальных целей развития.

Он уточнил, что это постановление о внесении изменений в основу формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Глава правительства напомнил, что сейчас для субъектов федерации устанавливается предельный индекс роста платы за коммунальные услуги, а они в свою очередь определяют их для муниципалитетов, но при этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.

"Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой", — сказал Медведев.