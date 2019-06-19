НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн — ПРАЙМ. Международное следствие по делу о крушении в Донбассе в 2014 году Boeing рейса MH17 попросит Россию и Украину о допросе подозреваемых, заявил представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.

"Мы официально запросим РФ с просьбой, чтобы официально были ознакомлены (с делом) и вызваны в суд подозреваемые, которые находятся на территории России. Мы также попросим Россию допросить подозреваемых по (статьям) обвинений. Подобный официальный запрос также будет направлен украинской стороне в отношении подозреваемого украинца", — сказал он на пресс-конференции. Следствие по MH17 назвало имена 4 подозреваемых, суд запланирован на март

Следствие считает четырех подозреваемых причастными к доставке установки "Бук" на позицию, заявил в среду представитель ССГ.

"Мы пришли к той стадии, когда можем сказать, что мы собираемся обвинять. Это четыре человека, которые задержаны по подозрению в доставке комплекса "Бук" на восток Украины", — сказал представитель.

Следствие считает четырех подозреваемых в доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе причастными и к удару по малайзийскому Boeing рейса MH17, им предъявят обвинения в убийстве.

"Они тесно сотрудничали с целью получить ЗРК "Бук" и доставили его на точку пуска с целью сбить самолет. Таким образом, все они вчетвером могут рассматриваться в качестве подозреваемых, причастных к тому, что рейс MH17 был сбит. Согласно законодательству Нидерландов, личности, которые лично не находились на месте преступления в момент его совершения, но при этом играли важную организационную роль, должны быть наказаны как те, кто совершил преступление. Указанные подозреваемые подозреваются в том, что (их действия) привели к крушению MH17 и гибели всех людей на борту", — сказал он на пресс-конференции.

Обвинение 4 подозреваемых не означает завершения расследования, добавил представитель.

"Мы собираем новые данные для следствия, потому что сейчас мы предъявим обвинение, но расследование будет продолжаться", — сказал он.

Следствие по крушению малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году, выводы которого РФ ранее называла голословными, считает четверых подозреваемых причастными к доставке установки "Бук" на позицию, заявил член совместной следственной группы, главный прокурор государственной прокуратуры Голландии Фред Вестебек.

По утверждению следствия, один из подозреваемых Игорь Гиркин занимал позицию министра обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике и "находился в прямом контакте с Россией". "Сергей Дубинский был его заместителем и главой разведки, он также находился в регулярном контакте с официальными лицами в России. Олег Пулатов был заместителем главы разведки и одним из заместителей Дубинского. Леонид Харченко находился в прямом подчинении Дубинского и руководил одним из отрядов", — говорится в видеоматериале, продемонстрированном журналистам. Утверждается также, что Дубинский, Гиркин и Пулатов имеют российское гражданство, а Харченко — украинское.

"Прокуратура считает, что четыре подозреваемых, исходя из того, что они планировали свое сотрудничество и их действия в июле 2014 года привели к тому, что рейс MH17 был сбит. Хотя они сами и не нажимали на кнопки, мы подозреваем, что они тесно работали с тем, чтобы заполучить систему "Бук" и доставить ее на место запуска с целью сбить самолет", — сказал он на пресс-конференции.