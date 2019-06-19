ВАШИНГТОН, 19 июн /ПРАЙМ/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил журналистам на пресс-конференции по итогам заседания управляющих ФРС, что не планирует уходить в отставку на волне недовольства президента США Дональда Трампа его работой.

"Законодательство абсолютно четко говорит на этот счет, и я настроен на то, чтобы исполнять свои обязанности в течении четырехлетнего срока", — сказал он.

Несколько дней назад Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике. В ряде американских СМИ появилась информация, что администрация США изучает законодательство на предмет, можно ли снять Пауэлла. Однако сам Пауэлл не раз заявлял, что таких полномочий у Трампа нет.