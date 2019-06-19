МЕХИКО, 19 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC), ратифицированное в среду мексиканским сенатом, является неравным для Мехико, заявил РИА Новости финансовый аналитик, профессор Национального автономного университета Мексики Клементе Руис Дуран.

"Это неравное соглашение, в котором Соединенные Штаты навязали свое видение по ряду пунктов", — сказал Руис Дуран.

По его мнению, региональная составляющая соглашения является благоприятной только для предприятий США. При этом соглашение в части патентов снижает возможности развития ключевых секторов в Мексике, к примеру, фармацевтического.

"В ходе этих переговоров Мексика и Канада пришли к соглашению с гигантской экономикой без выгод для менее сильных своих экономик", — отметил эксперт.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.