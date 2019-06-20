МЕХИКО, 19 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC), ратифицированное в среду мексиканским сенатом, позволит Мехико избежать шантажа со стороны Вашингтона, заявил РИА Новости известный политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла.

"Подписание соглашения имеет большое значение в политическом смысле. Оно убирает или серьезно уменьшает возможности действующему правительству США, сейчас – правительству (президента США) Дональда Трампа, шантажировать правительство Мексики", — отметил Агилар.

По его словам, факт ратификации соглашения имеет фундаментальный характер для всех трех стран Северной Америки. Так, в 2018 году трехсторонняя торговля составила 1,254 триллиона долларов, что на 8% больше показателей 2017 года. Только за январь-апрель 2019 года товарооборот Мексики, США и Канады оценивается в 410 миллиардов долларов. При этом торговля Мексики и США в 2018 году достигла 612 миллиардов долларов.

"С 1994 года, когда было подписано соглашение НАФТА, положительное сальдо Мексики при торговле с США отмечалось каждый год и составляло от 60 миллионов до 100 миллионов долларов", – отметил политолог.

Агилар подчеркнул, что примерно 30 из 50 штатов США имеют сейчас Мексику как первого или второго торгового партнера по объемам. "Конкурентоспособность Соединенных Штатов на уровне производств связана с экономической интеграцией и развитием производственных цепочек между тремя странами", — сказал Агилар. При этом промышленная продукция всех трех государств производится при помощи частей, которые делаются в каждом из них, и эта ситуация будет продолжаться.

В то же время и для самой Мексики новое соглашение весьма важно в части производства. "Сейчас 85% всего экспорта идет в США, а из этой страны приходит 85% всего импорта", – подчеркнул Агилар.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.