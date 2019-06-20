БРЮССЕЛЬ, 20 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза примут на открывающемся саммите политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода, а также обсудят ряд вопросов, связанных с дезинформацией, с Brexit и с выбором новых руководителей властных структур ЕС.

Первый день саммита, начало которого запланировано на 16.00 мск, будет посвящён, в частности, изменению климата, дезинформации, номинированию новых руководителей во властные структуры ЕС, а также международным отношениям.

"Европейский совет (совет лидеров стран союза) обсудит последние события и ситуацию на Востоке Украины и в Азовском море", — говорится в документе, подготовленном Евросоветом перед саммитом.

Лидеры, как ожидается, призовут Россию освободить задержанных за нарушение границы украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив, говорится в его тексте. Также предполагается, что члены совета выразят "крайнюю обеспокоенность" по поводу выдачи Россией паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, "что противоречит духу и целям Минских соглашений". Лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Эммануэль Макрон проинформируют коллег о реализации Минских соглашений и переговорах в "нормандском" формате.

"Это будет возможностью для лидеров подтвердить продление экономических санкций в отношении России", — говорится в документе.

Ограничительные меры Евросоюза, вероятно, будут пролонгированы на полгода, хотя в ЕС вновь зазвучала идея о продлении на 12 месяцев, рассказал журналистам в среду источник в структурах ЕС. Отвечая на вопрос о предложении Польши продлить санкции на год, а не на шесть месяцев, он напомнил, что такие решения требуют единогласия.

Лидеры также обсудят "текущую незаконную буровую деятельность Турции в Восточном Средиземноморье", говорится в документе. "Европейский совет, как ожидается, выразит полную поддержку Кипру (член ЕС) и призовет Турцию (не входит в ЕС) проявить сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий", — гласит бумага.

Совет ЕС на министерском уровне в среду призвал Турцию уважать права Кипра в связи с бурением на шельфе и поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС безотлагательно представить варианты реагирования.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится турецкая буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией турецкую геологоразведку в исключительной экономической зоне Кипра.

Предполагается, что лидеры стран ЕС также призовут к постоянным усилиям по повышению осведомленности о дезинформации и устойчивости к ней.

Важной темой должна стать смена руководства европейских институтов власти, в процессе которого участвует и саммит.

"Намерение состоит в том, чтобы достичь договорённости по всем четырём позициям: по председателям Европейского совета, Европейской комиссии, Европейского центрального банка", а также по главе дипломатии ЕС. Саммит должен назначить нового главу Евросовета и представить кандидатов на остальные три поста.

Второй день саммита, как ожидается, будет посвящён экономическим вопросам внутри ЕС, в частности прогнозам развития региона, а также ситуации с Brexit, в том числе готовности союза к возможности "жесткого" отделения Британии (без окончательно согласованного соглашения об условиях "развода"). Такой поворот событий угрожает обеим сторонам неприятными последствиями, в том числе в экономической сфере.