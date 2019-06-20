БРЮССЕЛЬ, 20 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюзу необходима глубокая трансформация собственной экономики для того, чтобы бороться с угрозой изменения климата, говорится в заключении саммита лидеров стран ЕС по стратегии развития союза до 2024 года.

"Поскольку последствия изменения климата становятся все более заметными и распространенными, нам необходимо срочно активизировать наши действия, чтобы справиться с этой экзистенциальной угрозой", — отмечается в документе.

Евросоюз может и должен идти по этому пути и провести "глубокую трансформацию своей собственной экономики и общества для достижения климатической нейтральности", говорится в документе.

Еврокомиссия стремится к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в сфере энергетики и даже предложила стратегию, предполагающую возможность перехода к нейтральной для климата экономике Евросоюза к середине века, то есть с нулевыми чистыми выбросами парниковых газов.

Конкретные способы воплощения этой идеи пока не выбраны. Однако среди путей достижения такой цели, исходя из материалов ЕК, есть, к примеру, увеличение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), декарбонизация транспорта за счет использования его альтернативных видов, сокращение потребления энергии, развитие природных поглотителей выбросов за счет более устойчивого использования земель. Например, максимизируя использование энергии из возобновляемых источников, ЕС может добиться того, что более 80% электричества будет приходиться на ВИЭ к 2050 году, отмечала ЕК.