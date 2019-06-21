МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Министерство внутренних дел России не получало от Счетной палаты России предложений о реформировании своей работы, сообщили в ответе на запрос РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ, предложил переложить на силовиков часть ответственности за экономический рост в РФ. Он отметил, что, согласно опросу предпринимателей, проведенному ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, большинство предпринимателей в России называют работу правоохранительных органов и судов главным препятствием для развития бизнеса.

"Сообщаем, что предложений Минфина России и Счетной палаты Российской Федерации о реформировании служебной деятельности МВД России, а также иных подобных инициатив со стороны федеральных органов исполнительной власти в текущем году в организационно-аналитический департамент МВД России не поступало", — говорится в ответе на запрос.

Также в МВД России подчеркнули, что министерство ежегодно детализирует задачи по улучшению своей работы. Например, как отметили в ведомстве, в этом году заседании коллегии МВД, в которой участвовал президент России Владимир Путин, было решено принять дополнительные меры по улучшению диалога с бизнесом и повысить удовлетворенность граждан работой МВД.

"На коллегии была подтверждена актуальность продолжения работы по последовательному снижению уровня преступности, концентрации усилий органов внутренних дел на повышении уровня удовлетворенности граждан работой МВД России. Признано целесообразным принятие дополнительных мер, направленных на совершенствование взаимодействия органов внутренних дел с бизнес-сообществом в целях формирования эффективного механизма реагирования и противодействия различным формам противоправных проявлений", — подчеркнули в пресс-службе.