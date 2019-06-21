БРЮССЕЛЬ, 21 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Подавляющее большинство стран Евросоюза привержено переходу к нейтральной для климата экономике к середине XXI века, однако единых решений на уровне всех стран ЕС по этому вопросу пока не принято, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после первого дня саммита глав государств союза.

"Мы обсудили, как обеспечить климатическую нейтральность Евросоюза в соответствии с Парижским соглашением. Подавляющее большинство стран ЕС привержено климатической нейтральности к 2050 году. Однако достижение единогласия было невозможно сегодня", — сказал он.

По словам Туска, не исключено, что решения, касающиеся перехода экономики ЕС к климатически нейтральной могут быть приняты в ближайшие месяцы.

Евросоюзу необходима глубокая трансформация собственной экономики для того, чтобы бороться с угрозой изменения климата, говорилось в заключениях саммита лидеров стран ЕС по стратегии развития союза до 2024 года. Евросоюз намерен ускорить переход к использованию возобновляемой энергии и уменьшить зависимость от импорта, отмечалось в этом документе.

Еврокомиссия ранее предложила свое видение возможности перехода к нейтральной для климата экономике Евросоюза к середине века, то есть с нулевыми чистыми выбросами парниковых газов. Однако, как отмечалось позднее, ЕС не откажется от использования, к примеру, газа ближайшие годы.

Конкретные способы воплощения этой идеи климатической нейтральности пока не выбраны. Среди путей достижения такой цели, исходя из материалов ЕК, есть, в частности, увеличение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), декарбонизация транспорта за счет использования его альтернативных видов, сокращение потребления энергии, развитие природных поглотителей выбросов за счет более устойчивого использования земель. К примеру, максимизируя использование энергии из возобновляемых источников, ЕС может добиться того, что более 80% электричества будет приходиться на ВИЭ к 2050 году, отмечала ЕК.