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МИНСК, 21 июн /ПРАЙМ/. Значительная часть вопросов по развитию интеграции России и Белоруссии согласована, на уровень президентов остались самые сложные, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы сейчас находимся на очень важном переговорном треке, обсуждаем программу действий по исполнению договора союзного нашего, программу интеграции. И сегодня мы очень неплохо поговорили", — сказал Медведев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Значительная часть вопросов, она уже согласована, это не означает, что не осталось ничего для президентов. Осталось гораздо меньшее количество вопросов, но самых сложных, по которым нужно будет определиться даже с точки зрения политико-правовой", — добавил Медведев.

Лукашенко в ответ на эти слова пошутил. "Подкинули нам (работы — ред.), чтобы мы не скучали", — сказал он.

Медведев отметил, вопросы интеграции в интересах обеих стран и народов. Российский премьер сообщил, что правительства рассчитывают передать президентам наработки по интеграции в июле. "Будем вас грузить дальше", — добавил он.

"Здорово, было бы неплохо. Но лучше бы на тот уровень (президентов — ред.) ничего не передавали. А решили на своём уровне", — продолжил Лукашенко.

"Постараемся вас сильно не загружать", — ответил Медведев.