МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Экономические потери Грузии от прекращения поездок россиян в страну составят по самым скромным оценкам полмиллиарда долларов, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки. Кроме того кабмину поручено обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, их багажа, МИД РФ должен будет обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.

"Сами представьте себе: два миллиона граждан России посещают Грузию сейчас в год, минимально долларов 200-250 они оставляют — даже если заехали и уехали. Считайте — минимум полмиллиарда долларов они потеряют", — заявил Суздальцев РИА Новости.

"Для крохотной Грузии, где очень слабая экономика,… экономика услуг — это очень большие деньги и очень серьезный удар", — отметил эксперт.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2018 году ВВП страны в текущих ценах составил 16,2 миллиарда долларов.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.