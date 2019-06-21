ВАШИНГТОН, 21 июн /ПРАЙМ/. США внесли в "черный список" вслед за Huawei еще пять китайских компаний и организаций, которые работают в сфере разработки и производства суперкомпьютеров, что лишило их доступа к американским технологиям, сообщает в пятницу телеканал ABC.

Министерство торговли сочло их деятельность "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

В число попавших в список – производитель суперкомпьютеров Sugon, Институт компьютерных технологий Wuxi Jiangnan и три аффилированных с Sugon организации. Все они принимают участие в разработках компьютерных технологий, которые могут быть использованы для модернизации в военной сфере.

Внесение в список означает, что американским компаниям отныне запрещено продавать технологии этим организациям.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.