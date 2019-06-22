БАНГКОК, 22 июн /ПРАЙМ/. Страны Ассоциации государств Юго-восточной Азии готовы одновременно развивать свободную торговлю со странами ЕАЭС, с США и другими государствами Америки, а также со странами Евросоюза на благо процветания и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря правительства Таиланда генерал Вирачон Сукхонтхапатипхак.

Таиланд является в этом году председательствующей страной в АСЕАН. Заместитель пресс-секретаря выступил перед журналистами по окончании мероприятий первого дня саммита регионального блока, который проходит сейчас в столице Таиланда.

Рассказывая об обсуждении на прошедших в субботу встречах министерского уровня вопроса скорейшего подписания соглашения по Всестороннему комплексному региональному экономическому партнерству (ВРЭП, The Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), генерал отметил, что все страны блока согласны, что необходимо закончить согласование всех позиций этого документа и подписать его до конца текущего года.

"Этот документ станет одним из важнейших механизмов сохранения и укрепления экономик стран АСЕАН и поможет еще теснее связать экономическое развитие стран АСЕАН с экономическим развитием других стран Азиатско-Тихоокеанского региона и мира, будь то сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), США и странами Америки или с Евросоюзом. Наш успех в переговорах по этим вопросам означает и дальнейший успех в развитии экономических отношений со странами-партнерами", — сказал он.

Соглашение о ВРЭП, в которое помимо 10 стран АСЕАН входят Япония, Южная Корея, Индия, Китай, Австралия и Новая Зеландия, предполагает создание широкой зоны свободной торговли в АТР. В вопросах свободной торговли страны АСЕАН-участники ВРЭП готовы одновременно сотрудничать со всеми странами и объединениями стран, от которых получены предложения о создании совместных зон свободной торговли, подчеркнул генерал.

В состав АСЕАН входят Таиланд, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.