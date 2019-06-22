БАНГКОК, 22 июн /ПРАЙМ/. Главы государств и правительств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли в субботу Бангкокскую декларацию о борьбе с морским мусором в своем регионе.

Декларация была принята и подписана вечером в субботу лидерами всех десяти стран блока на пленарном заседании 34-го ежегодного саммита, который проходит в эти дни в Бангкоке. В 2019 году Таиланд осуществляет переходящее председательство АСЕАН.

В состав блока входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Вьетнам и Мьянма. Пять из этих государств занимают первые места в мировом списке стран, загрязняющих океаны мусором, прежде всего использованной пластиковой тарой – пакетами и бутылками из-под питьевой воды. Таиланд, с территории которого в море попадает более 400 тысяч тонн мусора в год, сейчас занимает по этому показателю шестое место в мире, Индонезия с 1,29 миллиона тонн – второе место после Китая (3,53 миллиона тонн), Филиппины с 750 тысячами тонн мусора – третье, Вьетнам с 730 тысячами тонн – четвертое место в мире, говорилось в докладе, подготовленном секретариатом АСЕАН к первой встрече по морскому мусору на уровне министров стран-членов организации, которая состоялась в марте 2019 года в Бангкоке.

При этом непосредственный сброс мусора в море не входит в привычки жителей этих стран. Большая часть пластиковых отходов попадает в океаны с водой рек и каналов, на своем пути проходящих через крупные населенные пункты и местности, в которых расположены крупные свалки.

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА 2017-2019 ГОДОВ

Страны АСЕАН впервые объединили свои национальные программы борьбы с загрязнением океана в 2017 году, создав общую рамочную программу борьбы с морским мусором, в ходе выполнения которой специалисты изучали причины попадания мусора в морскую воду и методы его пресечения.

В марте 2019 года вопрос борьбы с морским мусором впервые обсуждался на встрече АСЕАН министерского уровня в Бангкоке, в которой приняли участие министры по делам защиты окружающей среды и природных ресурсов всех стран блока. На этой конференции и был подготовлен первый вариант Бангкокской декларации, текст которой после необходимой доработки приняли в субботу, 22 июня, лидеры стран блока.

БАНГКОКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Бангкокская декларация о борьбе с морским мусором в регионе АСЕАН, принятая в субботу, стала основополагающим документом, в соответствии с которым начиная с этого дня будет вестись совместная работа стран блока в борьбе против загрязнения океанов мусором. Декларация исходит из задач устойчивого развития, поставленных ООН на период до 2030 года, и целей, изложенных в программе "Видение АСЕАН на период до 2025 года", которые предполагают значительное снижение загрязнения морской среды региона мусором к 2025 году.

Декларация объявляет главными очередными задачами стран блока дальнейшую координацию национальных программ по борьбе с загрязнением океана мусором, возникающим в результате деятельности человека на суше; усиление национальной и общей для стран блока законодательной базы, предусматривающей наказания для физических и юридических лиц за создание условий для загрязнения морской среды; усиление разъяснительной работы среди населения стран АСЕАН и обмена информацией между странами блока по вопросам загрязнения морской среды между странами; развитие сотрудничества в борьбе с загрязнением морской среды между идентичными секторами экономик стран блока.

Кроме того, декларация предполагает проведение совместных мероприятий и общеАСЕАНовских кампаний в рамках борьбы с загрязнением океана; привлечение частного сектора стран блока к инвестициям в защиту морской среды и ее очистку от мусора, в том числе и в форме частно-государственной кооперации.

Документ позволяет продвигать инновации в сфере защиты морской среды от загрязнения, ее очистки от мусора и дальнейшей утилизации мусора, в том числе и с привлечением технологий, созданных в странах, не входящих в регион ЮВА; развивать научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность стран в сфере борьбы с загрязнением морской среды, сбора и утилизации мусора. Также одной из задач станет просветительская и образовательная работа среди населения стран с целью выработки устойчивого понимания опасности загрязнения морской среды и устойчивых навыков повседневной борьбы с ним.

В декларации также говорится, что лидеры стран АСЕАН приветствуют разработанную в 2017-2019 годах и принятую на встрече министров охраны окружающей среды в марте 2019 года Рамочную программу АСЕАН по борьбе с загрязнением морской среды мусором и готовы приложить все возможные усилия, чтобы способствовать ее успешному совместному осуществлению всеми странами блока.