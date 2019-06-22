УФА, 22 июн /ПРАЙМ/. Власти Башкирии подписали инвестиционные соглашения на сумму около 70 миллиардов рублей в рамках всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье" в Сибае, сообщает пресс-служба руководства республики.

В башкирском городе Сибай 22-23 июня проходит первый всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье", в котором участвуют представители 11 стран.

"На всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье" подписан ряд инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях на общую сумму порядка 70 миллиардов рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, врио главы Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве между АСИ, Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и правительством республики.

Также между республикой и обществом "УГМК-Холдинг" подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта о строительстве подземного рудника и отработку запасов Подольского медно-цинкового месторождения. Минсельхоз региона, "Газпромбанк" и совхоз "Алексеевский" подписали намерение о вложениях по строительству теплиц общей площадью 45,5 гектара.

"Кроме того, республика и ООО "Уфимский домостроительный комбинат" подписали соглашение об инвестиционных намерениях по строительству в Уфе домостроительного комбината мощностью до 160 тысяч квадратов, а Сибай и фирма "Экопродукт" решили создать цеха по сублимации кумыса", — сообщает пресс-служба главы региона.

По данным ведомства, соглашения были также подписаны о производстве гранулированного жома, о создании роботизированной молочно-товарной фермы в Абзелиловском районе, о создании всесезонного курорта "Мраткино" в Белорецком районе и о модернизации железобетонного завода на территории опережающего социально-экономического развития "Кумертау".