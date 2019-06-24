МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом об отмене санкций, заявил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

"Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги", — ответил он журналистам на вопрос о возможности ведения с ЕС, в частности с Францией, как одним из сильнейших игроков, переговоров по отмене или облегчению санкций.