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ВАШИНГТОН, 24 июн /ПРАЙМ/. Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.

"Верховный лидер в конечном счете несет ответственность за враждебное поведение режима… Санкции лишат верховного лидера, его офис и других, тесно связанных с ним и его офисом, доступа к ключевым финансовым ресурсам и поддержке", — сказал он.

По словам Трампа, активы Хаменеи и его аппарата также не будут исключением из санкций.

"Эти меры представляют собой серьезный и пропорциональный ответ на все более провокационные действия Ирана", — добавил он.

Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними. Речь идет в том числе и зарубежных структурах.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки.

США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США — "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.