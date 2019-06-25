ВАШИНГТОН, 25 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Возможность того, что два лидера урегулируют торговый конфликт — одна из основных интриг саммита.

"Скорее всего, это будет во второй день, последний день саммита G20, когда они сядут за стол переговоров", — ответил собеседник на вопрос, когда встретятся Трамп и Си Цзиньпин.

Саммит G20 в японской Осаке состоится 28-29 июня.