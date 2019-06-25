Главы делегаций по торговым переговорам США и КНР провели телефонный разговор
ПЕКИН, 25 июн /ПРАЙМ/. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице —премьер Госсовета КНР Лю Хэ провёл телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.
"Стороны в соответствии с телефонным указанием лидеров двух стран обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам", — говорится в сообщении.
Разговор состоялся 24 июня по инициативе американской стороны. Отмечается, что стороны договорились поддерживать контакт.
https://1prime.ru/News/20190625/830101308.html