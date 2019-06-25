ПЕКИН, 25 июн /ПРАЙМ/. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице —премьер Госсовета КНР Лю Хэ провёл телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Стороны в соответствии с телефонным указанием лидеров двух стран обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам", — говорится в сообщении.

Разговор состоялся 24 июня по инициативе американской стороны. Отмечается, что стороны договорились поддерживать контакт.