ВАШИНГТОН, 25 июн /ПРАЙМ/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что пока механический эффект для американской экономики из-за торговой войны США и Китая незначителен, но потеря уверенности инвесторов и труднопредсказуемая реакция рынка вызывают серьезную озабоченность.

"Существующие пошлины недостаточны для того, чтобы нанести ущерб экономике (США). То, что вызывает озабоченность — возможная потеря уверенности и реакция рынка. Механический эффект заметен, но он незначительный", — сказал Пауэлл, выступая в Совете по международным отношениям.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились провести встречу на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня для обсуждения торгового соглашения, которого стороны пытаются достичь уже почти год. При этом Трамп говорил о том, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнуто прогресса в переговорах.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.