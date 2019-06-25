КИЕВ, 25 июн /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Хироши Микитани — основателем японской компании Rakuten, компания наиболее известна как владелец сервиса Viber, глава государства пригласил Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

"На встрече стороны обсудили планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине, в частности, расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве", — говорится в сообщени..

По данным пресс-службы, Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании, а также выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии. Также он одобрительно отозвался об инициативе Зеленского "Государство в смартфоне" и выразил желание сотрудничать, "поскольку Viber является неотъемлемой частью смартфона почти каждого украинца"

"По итогам встречи глава государства пригласил Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета, секретарем которой недавно стал IT-предприниматель Давид Арахамия", — говорится в сообщении.