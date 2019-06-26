ХАБАРОВСК, 26 июн /ПРАЙМ/. Директор департамента человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк пригласил деловые круги США на Восточный экономический форум во Владивосток.

В среду в Хабаровске открылось заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). Мероприятие проводится в 24-й раз и проходит при поддержке МИД и Минэкономразвития РФ. Участниками дискуссионной площадки стали представители власти, крупных компаний, американского истеблишмента и дипломатических кругов.

"Уверен, что у нас есть большие возможности для расширения сотрудничества меду экономиками наших стран. Приглашаем американских партнеров принять участие в пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке", — сказал Смоляк.