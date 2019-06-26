ПЕКИН, 26 июн /ПРАЙМ/. Международные компании, которым выгодно сотрудничать с Китаем в том числе и в сфере создания сетей 5G, найдут способ обойти запреты США, даже, если это подразумевает ведение неофициальной торговли, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая. Уточняется также, что Вашингтон обсуждал с другими азиатскими странами идею направить им инвестиции для производства продукции, которая в настоящее время производится в Китае.

Эти предложения могут вынудить крупнейшие компании, которые продают оборудование американским операторам беспроводной связи, финской Nokia Corp. и шведской Ericsson, перенести основные операции из Китая для обслуживания США, которые являются крупнейшим рынком – 250 миллиардов долларов в год — для мировой индустрии телекоммуникационного оборудования. При этом крупного американского производителя сотового оборудования не существует.

"Nokia и Ericsson построили заводы по производству своей продукции в Китае, потому что это удобно и дешево, стоимость рабочей силы в Китае все еще намного ниже, чем в европейских странах, это неоспоримый факт. И то, что в настоящее время делают США, приносит беспокойство и проблемы не только Huawei, но также добавляет проблем европейским Ericsson и Nokia, и эти проблемы заключаются в том, что расходы компаний станут выше, производство — медленнее, ни то, ни другое выгоды не приносит", — сказал Чжоу Жун.

По его мнению, если исключить из данной отрасти китайские предприятия, то она окажется довольно маленькой, при этом ежегодная потеря нескольких сотен тысяч единиц оборудования не повлияет на экономику Китая, не станет для него ударом.

"Наоборот, вытеснение китайских поставщиков заставит их нынешних партнеров по сотрудничеству тратить намного больше, терпеть большие издержки, и в конечном итоге эти издержки будут компенсировать американские операторы, поэтому такие действия можно охарактеризовать как "ни себе, ни людям", — сказал эксперт.

Аналитик отметил, что в случае, если это действительно произойдет, "то такие компании, как Nokia и Ericsson, поначалу подчинятся давлению, предпримут какие-то действия в соответствии с требованиями США, но ведь никто же ни дурак, они знают, что китайский рынок в конечном счете превзойдет американский".

"На китайском рынке 1,4 миллиарда потребителей, в то время как на американском лишь 300 миллионов, средний класс в КНР активно растет и по численности уже превысил все население США. Игнорировать столь крупный рынок невозможно, Nokia и Ericsson смогут сделать правильные расчеты", — сказал Чжоу Жун.

Он добавил, что, например, после того как США наложили санкции на Иран, у него появилось особенно много способов уклоняться от этих санкций.

"И здесь подход такой же. Все больше и больше транснациональных корпораций будут придумывать новые способы обойти санкции США и начать неформальную торговлю с Китаем, чтобы решить эту проблему", — пояснил эксперт.

"Все мы знаем, что в июне экспорт иранской нефти сократился на 90% по сравнению с маем, но экономика Ирана не рухнула, это указывает на то, что объем торговли по неправительственным, неофициальным каналам все еще велик. Я верю, что Ericsson, Nokia и другие крупные транснациональные компании смогут найти способы взаимодействия с США, чтобы не вызвать их недовольство, но при этом будут также сотрудничать с такими крупными китайскими компаниями, как Huawei", — сказал он.