ТОКИО, 26 июн — ПРАЙМ. Во время первого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию лидеры двух стран на полях саммита "двадцатки" обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию в КНДР, реформу ВТО и переговоры КНР-США, которые также состоятся в рамках форума, сообщил источник в МИД Японии в среду.

"В ходе переговоров и рабочего ужина премьер-министра Японии Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоятся вечером в четверг, 27 июня, будут обсуждаться вопросы двусторонней и международной повестки, а также итоги визита Си Цзиньпина в Северную Корею, проблемы реформы ВТО, двусторонняя встреча КНР-США", — сказал источник.

Предстоящий визит Си Цзиньпина станет не только первым его приездом в Японию в качестве главы государства, но и первым визит китайского лидера с 2010 года.

"Япония и Китай продемонстрируют новую эру в двусторонних отношениях, в которой обе страны будут плечом к плечу работать над решением региональных и международных задач", — сказал источник.

Саммит G20 пройдет в Осаке 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. На него аккредитованы 7 тысяч журналистов.

Помимо стран, входящих в "группу двадцати" — Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, — в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.