МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром на фоне роста курса доллара к мировым валютам после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно экономики страны и монетарной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,65 доллара, или на 0,53%, до 1411,05 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,62%, до 15,205 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла оказывает курс доллара, который растет по отношению к большинству основных мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 96,32 пункта.

Динамика американской валюты связана с заявлениями главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которые привели к ослаблению ожиданий снижения базовой ставки в США в июне на 50 базисных пунктов, что было бы негативно для курса доллара. При этом рынки по-прежнему ждут, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 2,25-2,5%.

Кроме того, аналитики связывают снижение стоимости драгметалла с коррекцией после четырех торговых сессий роста подряд. За это время цена золота подскочила почти на 5% на фоне резкого увеличения спроса на него в качестве надежного актива. "Золото сильно взлетело в цене за последний месяц. Это позволяет ожидать некоторой краткосрочной фиксации прибыли", — приводит агентство Рейтер комментарий главы по рыночной стратегии UOB Хена Куня Хау (Heng Koon How).