МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Нельзя допустить высокой антропогенной нагрузки на Байкал в виде миллиона "диких" туристов, для чего необходимо отладить туристическую инфраструктуру, что даст качественный сервис и безопасность, а местным жителям — рабочие места, сообщил РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя заявление представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Ранее Иванов заявил, что доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории.

"Я во всех своих выступлениях о туризме на Байкале говорю о том, что там нужна хорошая инфраструктура, качественные очистные, места размещения, где есть уборка мусора и следят за территорией. Говорю о том, что нам не нужен миллион туристов, отдыхающих "дикарями", а нужно, чтобы и не было повышенной антропогенной нагрузки на экологию, и были рабочие места для местных жителей, и для людей, которые приезжают, оказывался сервис, чтобы было удобно, красиво и безопасно", — сказал Цыденов.

Он отметил, что вместе с тем, нельзя забывать о местных предпринимателях, которым также нужно просто создать условия для работы: построить те же очистные сооружения, систему водоснабжение и остальное.

"Люди-то готовы, только они сами очистные не построят. То есть, мы должны построить, создать систему сбора отходов. В части мусора у нас заработал региональный оператор — мусор вывозят. Остается проблема со свалками. Этим свалкам уже десятки лет. Причем они не разбросаны по всему берегу — это отдельные локализованные свалки, идет поиск решения по их рекультивации в рамках нацпроекта "Экология", — пояснил глава Бурятии.