АФИНЫ, 26 июн /ПРАЙМ/. Санкции Евросоюза осложнили экономические отношения между Россией и Грецией, но возможности для укрепления экономического сотрудничества и роста российских инвестиций в Грецию имеются, заявили первый заместитель главы МИД Греции Сия Анагностопулу и генеральный секретарь по вопросам международных экономических связей и сотрудничества по развитию Иоаннис Брахос на брифинге в среду.

Анагностопулу среди наиболее важных событий своей деятельности в МИД назвала проведение заседания смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству в Салониках в апреле и создание рабочей группы по поощрению инвестиций.

"У нас есть инвестиционные планы, но важно, чтобы был орган, который будет быстро их продвигать, облегчит предпринимателям ситуацию", — сказала Анагностопулу.

Она поблагодарила российского министра транспорта Евгения Дитриха, который на заседании, по ее словам, очень быстро принял решение о создании рабочей группы.

"Мы обсуждали и говорили, что не продвинемся быстро, если не будет рабочей группы. Сейчас мы создаем такую рабочую группу. Она будет продвигать инвестиции", — сказала первый замглавы МИД Греции.

Генеральный секретарь по вопросам международных экономических связей Брахос сказал, что санкции затрудняют инвестиции.

"Есть режим санкций, который очень затрудняет инвестиции и экспортные отношения, поскольку с российской стороны также есть контрсанкции в отношении продуктов, представляющих для нас общий интерес. Сейчас идет попытка создания группы сотрудничества для реализации инвестиционных проектов и инвестиционных предложений в области инфраструктуры и вопросов в агропродовольственном секторе, с передачей технологий в Россию и Грецию, с совместными предприятиями", — сказал Брахос.

По его мнению, для этого есть много возможностей в законных рамках.

Брахос назвал недоразумением публикации в российских СМИ относительно значения рынка России для Греции.

В мае в МИД Греции прошла презентация доклада об экономической дипломатии, где Россия была помещена в список наименее привлекательных рынков – на 55-е место из 61-го. Брахос тогда говорил, что в основе оценки лежит, в частности, доступность рынка.

"Я хотел бы уточнить, что мы не страна, которая экспортирует промышленную продукцию, и статистические данные с нашими русскими друзьями показывают падение в конкретный период экономических связей. Это не значит, что Россия не является важным торгово-экономическим партнером", — сказал Брахос.

"Жизнь идет, и геополитические отношения развиваются, и мы верим, что есть место для значительного увеличения российских инвестиций в Греции", — сказал генеральный секретарь.

По его словам, есть проблемы финансирования в банковской системе, но рабочие группы по сотрудничеству ищут решения, чтобы с обеих сторон облегчить рост инвестиций в Грецию и укрепить экономические отношения.

На вопрос, каким образом принимаются решения в Евросоюзе по санкциям, Брахос ответил, что тема санкций является сложной.

"И я думаю, что правительство России полностью понимает, какова наша величина. Греция является членом Европейского союза, но, как вы знаете лучше меня, она не господствует в Европейском союзе и вынуждена следовать выработанной позиции", — сказал чиновник.

Брахос привел пример из прошлого, когда Греция по политическим причинам наложила вето на санкции в отношении Ирана, а на экономическом уровне отношения особо не улучшились.

"Когда некоторые продукты, чувствительные для греческой экономики, ориентированные на экспорт в Россию, попадают под санкции, но под них не попадает "Мерседес", каждый видит связь политического и экономического элемента. Не только Греция должна, все должны приложить усилия в этом направлении (отмена санкций – ред.), и дипломатия играет роль", — сказал Брахос.