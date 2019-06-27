МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Золото в четверг утром снижается в цене на фоне оптимизма относительно предстоящих торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,15 доллара, или на 0,43%, до 1409,25 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,57%, до 15,207 доллара за унцию.

Мировые инвесторы в четверг отыгрывают возможность того, что США и Китай на саммите G20 достигнут договоренности, которая положит конец их длительной торговой войне. Поводом для этих надежд стали сразу несколько новостей. Китайские СМИ со ссылкой на источники написали в четверг, что КНР и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке. В среду президент США Дональд Трамп не исключил возможности заключения сделки во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке 28-29 июня.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy) в комментарии агентству Рейтер отметил, что если США и Китай не достигнут какого-либо соглашения, то спрос на золото может вернуться.