МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил в отношении основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Рольф" — крупнейший в России автодилерский холдинг. Ранее сегодня он сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. По заявлению "Рольфа", СК РФ мешает работе компании, блокирует доступ к рабочим местам и телефонам, создает неудобства для клиентов.

"В отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело", — сообщила Петренко.

Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Статья предполагает до десяти лет колонии.

Также по ее словам, Петров через фиктивную сделку вывел за границу четыре миллиарда рублей.

По версии следствия, в 2014 году Петров поручил руководителям своих компаний "Рольф" и "Рольф Эстейт" вывести из них 4 миллиарда рублей на Кипр, на счет подконтрольной ему же компании "Панабел Лимитед".

Для этого, по мнению СК РФ, была заключена фиктивная сделка – "Рольф" купил у "Панабел Лимитед" акции "Рольф Эстейт" "по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей".

"Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 миллиардов рублей со счета "Рольфа" на счет кипрской "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", — сказала Петренко.

В офисах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге и дома у фигурантов возбужденного уголовного дела идут обыски, начались допросы. "По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "Рольф", — сказала Петренко.