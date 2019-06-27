СК РФ заподозрил основателя "Рольфа" в махинациях с валютой
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил в отношении основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Рольф" — крупнейший в России автодилерский холдинг. Ранее сегодня он сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. По заявлению "Рольфа", СК РФ мешает работе компании, блокирует доступ к рабочим местам и телефонам, создает неудобства для клиентов.
"В отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело", — сообщила Петренко.
Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Статья предполагает до десяти лет колонии.
Основатель "Рольфа" Сергей Петров связал обыски в компании со своей политической позицией
Также по ее словам, Петров через фиктивную сделку вывел за границу четыре миллиарда рублей.
По версии следствия, в 2014 году Петров поручил руководителям своих компаний "Рольф" и "Рольф Эстейт" вывести из них 4 миллиарда рублей на Кипр, на счет подконтрольной ему же компании "Панабел Лимитед".
Для этого, по мнению СК РФ, была заключена фиктивная сделка – "Рольф" купил у "Панабел Лимитед" акции "Рольф Эстейт" "по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей".
"Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 миллиардов рублей со счета "Рольфа" на счет кипрской "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", — сказала Петренко.
В офисах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге и дома у фигурантов возбужденного уголовного дела идут обыски, начались допросы. "По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "Рольф", — сказала Петренко.
https://1prime.ru/News/20190627/830110712.html