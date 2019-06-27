С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — ПРАЙМ. Банк России в 2021 году предложит не контрольный, но значительный пакет акций банка "ФК Открытие" рыночным инвесторам, заявил журналистам зампред регулятора Василий Поздышев.

"Мы считаем, что банк "Открытие" оздоровлен с содержательной точки зрения. И как и было заявлено ранее в наших планах — с 2021 года предложить рынку долю акций, мы не думаем, что рынок будет способен абсорбировать 100% акций такой крупной группы как "Открытие"…. Поэтому мы будем предлагать, скорее всего, миноритарную, но значительную долю акций этой финансовой группы рыночным инвесторам, начиная с 2021 года. Не контрольную (долю — ред.), но значительную", — сказал Поздышев.

Он отметил, что ЦБ мог бы продать акции банка уже и сейчас, однако пока законодательство позволяет продавать кредитную организацию после финансового оздоровления только одному инвестору, а не в рынок. Кроме того, потенциальные инвесторы хотели бы видеть устойчивую хорошую доходность. "По дискуссиям, которые мы ведем с абстрактно потенциальными инвесторами, мы понимаем, что инвесторы хотели бы видеть успешную работу группы "Открытие" не только в 2018 году, но и на протяжении как минимум еще двух лет. Инвесторам все-таки нужна стабильность хорошей доходности, а не просто хорошая доходность", — подчеркнул зампред ЦБ.

Банк "ФК "Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, — это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка "ФК Открытие" готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами.

По данным БИР-Аналитик, банк "ФК Открытие" на 1 апреля занимал 10 место в банковской системе РФ с активами 2,3 трлн рублей.