КИЕВ, 27 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отказ от импорта газа и переход на внутренний газ поможет снизить тарифы на коммунальные услуги.

"У нас одна задача – нам нужно перестать покупать газ за границей, вообще. Поэтому задача, добывать внутренний газ, внутренний газ будет дешевле, тогда мы уйдем от понятия импортный газ и цены на импортный газ", — заявил Гройсман в четверг в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

При этом премьер считает, что рост тарифов – это вынужденная мера, взятая самой Украиной. "В 2008 году страна подписала обязательства под то, чтобы сделать цены на газ в Европе. В Европе они сильно дороже. Под эти обязательства, временя от времени переподписывая, все правительства брали деньги. Одолжили два правительства… почти 53 миллиарда долларов. И фактически – эти условия нужно выполнять", — заявил Гройсман.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз. Тимошенко подала иск к кабмину с требованием отменить постановление, которым он отменил так называемые социальные нормы потребления газа и установил единую цену на газ.