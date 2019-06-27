МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Британский бизнес заинтересован в работе с РФ, и Россия это поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете FT.

"Мы знаем, что тот же бизнес в Великобритании (кстати, в этом кабинете встречался с коллегами из Великобритании), они хотят с нами работать, работают и намерены работать в дальнейшем. И мы всячески поддерживаем такое намерение", — сказал Путин.

По его мнению, Тереза Мэй, несмотря на ее скорый уход с поста премьера, должна была быть озабочена тем, что из-за шпионских скандалов отношения России и Британии зашли в тупик.

"Я думаю, что и госпожа Мэй, несмотря на то, что она уходит тоже, не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию, которая мешает нам нормально развивать наши связи и поддерживать деловых людей, которые, в свою очередь, чем занимаются? Они же не просто деньги зарабатывают, это внешние проявления. Они создают рабочие места, добавленную стоимость, они обеспечивают доходы во все уровни налоговой системы своих стран. Это серьезная, большая, многогранная работа, связанная, кстати говоря, с теми же рисками, о которых Вы говорили, в том числе с рисками в сфере предпринимательской деятельности", — сказал Путин.

"А если мы к этому добавим еще непредсказуемость в политической области, тогда им вообще невозможно станет работать", — добавил российский лидер.

Он отметил, что, по его мнению, и РФ, и Британия заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.

"Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны. Думается, что госпоже Мэй, может быть, даже будет проще, она уже объявила о том, что она уходит, поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких-то внутриполитических последствиях", — считает Путин.

Мэй передаст полномочия следующему премьеру 24 июля.