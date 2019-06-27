СТАМБУЛ, 27 июн /ПРАЙМ/. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил журналистам, что число российских туристов увеличится в 2019 году на 12-13% и составит около 6,6 миллиона человек.

Встреча с министром состоялась в рамках визита российских журналистов в Турцию в ходе подготовки к Российско-турецкому форуму общественности, который будет проходить 10-13 июля в Санкт-Петербурге.

"В прошлом году Турцию посетили 5 миллионов 900 тысяч туристов, порядка 6 миллионов туристов. В этом году мы ожидаем прирост в 12-13%. В этом году мы ожидаем 6 миллионов 600 тысяч", — заявил министр, отвечая на вопрос о числе российских туристов в Турции в 2019 году.

Он также отметил, что туристический поток "увеличился по сравнению с 2015 годом еще в прошлом году".

Министр напомнил, что Турция рассчитывает до 2023 года принять у себя порядка 70 миллионов туристов из разных стран мира. Ожидаемый доход от туристической отрасли за этот период должен составить 70 миллиардов долларов. По его словам, до недавнего времени эти показатели были меньше: ожидалось, что до 2023 года Турцию посетят 50 миллионов туристов, а доход от туризма составит 50 миллиардов долларов. Однако эти цели были пересмотрены, и теперь Турция рассчитывает на увеличение числа туристов.

Мехмет Нури Эрсой добавил, что Турция ожидает отмены визового режима с Россией до конца текущего года. Он уточнил, что на первоначальном этапе перехода к безвизовому режиму планируется "упростить процедуру выдачи" российских виз жителям Турции. После "поэтапно, на секторальной основе", турецким гражданам будет предоставляться безвизовый режим.