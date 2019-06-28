Минфин США ввёл санкции против двух граждан Венесуэлы - документ
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ВАШИНГТОН, 27 июн /ПРАЙМ/. Минфин США ввёл санкции против двух граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства в четверг.
Санкции введены против замминистра финансов генерала Луго Гомеса и бывшего министра электрических мощностей и главы Национальной электрокорпорации Corpoelec Мотты Домингеса, говорится в документе.
"Сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против Мотта Домингеса и Луго Гомеса, которые являются бывшими или действующими чиновниками режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро. Эти люди были вовлечены серьезную коррупцию, как установлено в ходе расследования минюста США", — пояснил позднее госдеп США.
https://1prime.ru/News/20190628/830111888.html