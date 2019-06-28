ОСАКА, 28 июн /ПРАЙМ/. Встреча лидеров "Группы двадцати" начинается в пятницу в японской Осаке. Основное внимание, впрочем, традиционно будет приковано не к рабочим многосторонним заседаниям по глобальным вопросам, а к двусторонним переговорам на полях, главная интрига саммита — удастся ли наконец "помириться" США и Китаю.

В Японии "двадцатка" крупнейших экономик мира встретится впервые. Осака имеет хоть и сравнительно небогатый, но достаточный опыт проведения международных мероприятий подобного уровня: так, в этом втором (по другим данным — третьем) по численности населения городе Японии проходил саммит АТЭС в 1995 году.

Темы председательства — традиционные для последних встреч "Группы двадцати": глобальная экономика и торговля, реформа ВТО, цифровизация, развитие использования искусственного интеллекта. Впрочем, Осака предложит лидерам обсудить и проблему, до недавнего времени широко не обсуждавшуюся, — загрязнение планеты пластиком. На бытовом уровне в Японии ее, кажется, пока до конца не осознали: в магазинах автоматически все покупки кладут в пластиковые пакеты, а прозрачный зонт из этого неэкологичного материала остается атрибутом японцев в дождливую погоду.

Нынешний саммит эксперты оценивают сдержано и много от него не ждут. Поводов для оптимизма не дают все последние встречи "двадцатки", в том числе саммит в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года. Примирения между Саудовской Аравией и Турцией по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи не случилось, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп так и не смогли обменяться мнениями по накопившимся многочисленным проблемам, в том числе в связи с намерением Соединенных Штатов выйти из договора о РСМД. А американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин хотя и договорились приостановить торговую войну — перемирие было недолгим.

КРУПНОЕ СОБЫТИЕ — НЕБОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

Встреча лидеров США и Китая в субботу станет, пожалуй, главной интригой саммита и на этот раз. Эксперты, впрочем, сомневаются, что лидеры, которые уже практически год не могут перестать вводить пошлины, готовы к уступкам.

Бывший помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихому океану Курт Кэмпбелл наиболее вероятным результатом переговоров назвал "попытку найти возможности для продвижения вперед". "Большие структурные проблемы еще не решены – в области технологий и других стратегических областях, где происходит конкуренция. Думаю, президенты могут сгладить некоторые проблемы, но общий вектор развития вызывает беспокойство", — прокомментировал он РИА Новости.

С ним согласен и управляющий частными активами фонда Sovereign Гари Королев. "Ощущение такое, что этого (заключения соглашения) не произойдет. Хотя обе стороны заинтересованы в том, чтобы это соглашение, было подписано. Для Трампа, в частности, перед выборами-2020 очень важно, чтобы экономика продолжала расти и те, кто за него голосовал, не страдали бы от торговых войн. Но пока обе стороны показывают решительный настрой стоять до конца", — сказал РИА Новости инвестор.

Помимо торговли лидеры, вероятно, обсудят и корейскую проблематику. Си Цзиньпин недавно вернулся из Пхеньяна, где встречался с Ким Чен Ыном — наверняка им с Трампом будет что обсудить на этот счет.

БУДЕТ ЛИ ВСТРЕЧА "ХОРОШЕЙ"

С интересом наблюдатели будут следить и за встречей Трампа с Путиным.

В предыдущий раз лидеры садились за стол переговоров в июле в Хельсинки. Президенты должны были провести рабочую встречу и на последней "двадцатке" в Буэнос-Айресе, но американская сторона практически в последний момент отменила переговоры, заявив, что они будут возможны только после освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. С тех пор сложностей в отношениях между Россией и США только прибавилось: Вашингтон выходит из договора РСМД, в Венесуэле произошла попытка захвата власти, а Трамп едва не нанес удар по Ирану.

На всё про всё у президентов будет примерно час — согласно плотному графику. Тем не менее, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, реальная продолжительность встречи зависит от самих лидеров, как и сами темы беседы. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что согласованной повестки дня для этого разговора нет.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов одной из возможных тем переговоров назвал вопрос продления соглашения СНВ-3. "Может быть, стороны все-таки вернуться к обсуждению вопроса о продлении соглашения СНВ-3, хотя обе стороны в последнее время сделали ряд заявлений, которые говорят, что это не является жизненным приоритетом ни для США, ни для России", — сказал эксперт РИА Новости.

В любом случае, каких-то соглашений по итогам встречи, по его словам, ждать не стоит. "Речь идет, скорее, о сверке часов, о поиске каких-то точек соприкосновения", — полагает Кортунов.

Сам Трамп выразил уверенность, что переговоры будут "хорошими". Впрочем, нельзя забывать, что последовало за такой же "хорошей" встречей в Хельсинки. Тогда члены конгресса США даже обсуждали идею вызвать для дачи показаний переводчика Трампа, присутствовавшего на переговорах тет-а-тет, а следом началась разработка новых санкций против России.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Санкциями США грозят не только Москве, но и Анкаре — одному из своих союзников по НАТО. Поводом для недовольства Вашингтона стали поставки Турции российских систем С-400, которые США считают несовместимыми со стандартами альянса. Президенту Турции Реджепу Эрдогану предстоит непростой разговор на эту тему и с Путиным, и с Трампом.

В Анкаре неоднократно отмечали, что не откажутся от покупки C-400. Не передумают ли турецкие власти — ещё одна интрига саммита. В Кремле уверены: не передумают. "Там примерно картина ясная — как нам, так и туркам", — сказал Ушаков.

Первая партия зенитных ракетных систем, тем временем, должна поступить уже в июле.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ "НЕФТЯНАЯ" РЕПЕТИЦИЯ

Нефтедобывающие страны G20, вероятно, воспользуются шансом "сверить часы" перед предстоящими 1-2 июля встречами в Вене по сделке ОПЕК+. Участникам переговоров приходится учитывать ситуацию в Оманском заливе, где были атакованы нефтяные танкеры. США обвинили в нападении Иран. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал эти обвинения безосновательными.

Судьбу сделки ОПЕК+, вероятно, обсудят Путин и возглавляющий на саммите G20 делегацию Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман. Впрочем, Ушаков заявил, что главной темой их переговоров все-таки станет подготовка визита российского президента в Эр-Рияд в октябре.

УЛЬТИМАТУМ МАКРОНА

Журналисты и эксперты проявляют особое внимание к итоговому документу G20.

Осенью саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее закончился без принятия традиционной декларации лидеров, впервые за его историю. По данным источника РИА Новости, в последний момент, уже в ходе встречи лидеров, межу китайскими и американскими участниками возникли разногласия по одному из пунктов. В итоге стороны ограничились заявлением председателя встречи. Встречи шли на фоне торговой войны между Китаем и США — крупнейшими экономиками мира.

На этот раз о возможном отказе подписать итоговую декларацию заявил глава Франции Эммануэль Макрон, он возмущен отсутствием перспектив решения климатических проблем. "Я не подпишу (декларацию), если мы не продвинемся в решении вопроса о климатических изменениях. Это означало бы, что все эти саммиты просто так", — сказал президент.

Как переговорщики справятся с этим ультиматумом — большой вопрос с учётом того, что США вышли из Парижского соглашения по климату, а хозяйка саммита Япония после аварии на АЭС "Фукусима" развивает угольную промышленность.

НЕ БЕРЕЖЕТ СЕБЯ

Поволноваться во время саммита придётся и за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель, которая уже второй раз за короткий промежуток времени попадает на камеры не в лучшем физическом состоянии. Немецкому лидеру стало нехорошо сначала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.

Спустя некоторое время ситуации повторилась. Немецкий телеканал продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, где у канцлера снова случился приступ сильной дрожи. Представитель немецкого кабинета, тем не менее, заверил, что она чувствует себя "хорошо" и на саммит в Осаке полетит.

Самолет Меркель, как ожидается, прибудет в Осаку в пятницу утром, за несколько часов до официального начала саммита. На предыдущую встречу "двадцатки" в Буэнос-Айресе она опоздала из-за поломки государственного спецборта. В итоге Меркель пришлось лететь регулярным авиарейсом.