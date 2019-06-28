МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган 5 июня подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, сообщает в пятницу газета "Известия".

По данным издания, соответствующая информация находится в письме замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. Уточняется, что это следует из ответа Сторчака в письме на вопрос Аксакова о том, что сделано для "активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны".

Также в письме депутату говорится, что сейчас разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах между предприятиями РФ и Китая. Аксаков заявил "Известиям", что одним из вариантов может быть создание "шлюзов" между российским и китайским аналогами SWIFT.

Председатель комитета Госдумы рассказал изданию, что для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо сформировать рынок рублевых и юаневых финансовых инструментов. Это позволит страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли. По оценкам Аксакова, в ближайшие годы доля расчетов с КНР в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%.

Три источника издания, близкие к ЦБ, утверждают, что на проведение расчетов планируется уполномочить ВТБ. С китайской стороны этим займется Торговый банк Китая.