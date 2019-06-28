ВАШИНГТОН, 28 июн /ПРАЙМ/. Лидеры Германии Ангела Меркель и США Дональд Трамп обсудили утром в пятницу Иран, Ливию и Украину, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию Ливии и Сахельского региона, а также поддержку экономических реформ на Украине", — говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили текущие переговоры с Китаем и установление "справедливых стандартов для мировой торговли".