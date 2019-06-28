БРЮССЕЛЬ, 28 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Торговое соглашение Евросоюза с Меркосуром посылает сигнал о том, что ЕС поддерживает открытую и устойчивой торговлю, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что ЕС и Меркосур после более чем 20 лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле.

"Несправедливые торговые практики, односторонние меры тестируют систему сегодня. Эксперты сходятся во мнении, что это вредит глобальной экономике, что плохо для нас всех. С этой сделкой мы показываем, что мы считаем, что торговля — это хорошая вещь. Мы посылаем мощное и ясное сообщение в поддержку открытой, устойчивой обоюдовыгодной и основанной на правилах торговле", — сказала она.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.