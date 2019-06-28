БРЮССЕЛЬ, 28 июн /ПРАЙМ/. Страны-операторы платежного механизма для расчётов с Ираном, который был запущен в действие, работают над предоставлением доступа к нему государствам вне ЕС, сообщила в пятницу европейская дипслужба.

Ранее в пятницу генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид, участвовавшая во встрече по СВПД в Вене, сообщила, что платёжный механизм уже заработал.

"Германия, Великобритания и Франция проинформировали участников встречи по СВПД, что механизм Instex был введен в действие и доступен для всех государств-членов ЕС, и первые операции в настоящее время уже обрабатываются", — говорится в заявлении по итогам встречи.

Страны-операторы также подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к Instex в качестве участников.

"Они также работают над открытием Instex для экономических операторов из третьих стран", — указывается в сообщении.