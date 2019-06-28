БРЮССЕЛЬ, 28 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Торговому соглашению Евросоюза с Меркосуром предстоит длительный ратификационный процесс, отметила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что ЕС и Меркосур после более чем 20 лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле. Оно предполагает стимулирующие условия доступа стран к товарам, услугам и инвестициям, упрощает коммерческие операции, облегчает доступ к технологиям. Документ предусматривает специальные программы для малых и средних предприятий, а также предусматривает стабильные правила игры для иностранных инвесторов.

"Всегда есть длительный ратификационный процесс. И он начинается", — сказала она.

Мальмстрем отметила, что, несмотря на некоторые прозвучавшие опасения, страны ЕС хотели этой сделки, и ей было оказано "много поддержки" с их стороны.

"Я уверена, что это очень-очень хорошая договоренность", — добавила она.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.