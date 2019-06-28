БРЮССЕЛЬ, 28 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Торговое соглашение Евросоюза с Меркосуром снимет большинство пошлин на экспорт ЕС в этот регион, говорится в сообщении Еврокомиссии, которая ведет торговые переговоры от имени всего ЕС.

"Соглашение между ЕС и Меркосуром отменит большинство пошлин на экспорт из ЕС в Меркосур", — говорится в сообщении.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

Соглашение предполагает стимулирующие условия доступа стран к товарам, услугам и инвестициям, упрощает коммерческие операции, облегчает доступ к технологиям. Документ предусматривает специальные программы для малых и средних предприятий, а также предусматривает стабильные правила игры для иностранных инвесторов.