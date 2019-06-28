БРЮССЕЛЬ, 28 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Торговое соглашение между Евросоюзом и Меркосуром, достигнутое в пятницу и подлежащее ратификации его участниками, представляет собой не только выгоды для экономики Евросоюза, но и ряд трудностей для европейских фермеров, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган.

"Соглашение ЕС-Меркосур — это справедливая и сбалансированная договоренность с возможностями и выгодами для обеих сторон, в том числе для европейских фермеров … Сегодняшнее соглашение также представляет некоторые трудности для европейских фермеров, и Европейская комиссия будет готова помочь фермерам в решении этих трудностей", — приводятся его слова в сообщении ЕК.

Хоган отметил, что ЕС откроется для сельскохозяйственной продукции Меркосура лишь с применением "тщательно управляемых квот, которые обеспечат отсутствие риска, что какой-либо продукт наводнит рынок ЕС и тем самым поставит под угрозу средства к существованию фермеров Евросоюза".

Торговое соглашение Евросоюза с Меркосуром снимет большинство пошлин на экспорт ЕС в этот регион, отмечает ЕК. Оно позволит европейским компаниям экономить более 4 миллиардов евро в год на пошлинах, что делает его крупнейшим торговым договором, которое когда-либо заключал ЕС. Для сравнения, соглашение с Японией дает экономию в 1 миллиард евро, с Канадой – в 0,6 миллиардов евро.

Оборот товаров между ЕС и Меркосуром составляет порядка 88 миллиардов евро, а услуг – около 34 миллиардов евро. С Японией, к примеру, эти показатели выше – 135 миллиардов и 53 миллиарда евро, с Канадой – 72 миллиарда и 35 миллиардов, говорится в сообщении ЕК.