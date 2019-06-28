МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надеется полномасштабно продвигать трехсторонние проекты с участием КНДР, когда с Пхеньяна снимут санкции, сообщает в пятницу вечером его администрация.

"Президент Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на возможность полномасштабного продвижения трехстороннего сотрудничества России, Северной и Южной Кореи, когда будут достигнуты такие условия, как прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова и снятие санкций с Северной Кореи", — говорится в сообщении.

Он добавил, что Москва и Сеул проводят совместные исследования в области железных дорог, газа и электроэнергии.

Как говорится в сообщении, лидера России и Южной Кореи ожидают результатов по девяти направлениям сотрудничества, которые они обозначили на предыдущем саммите, и высоко оценивают сотрудничество России с южнокорейскими судостроительным компаниями в постройке ледоколов.

Кроме того, сообщает Синий дом, стороны ожидают, что с учётом запуска переговоров Сеула и Москвы о зона свободной торговле в области услуг и инвестиций получит импульс и обсуждение зоны свободной торговли между Южной Кореей и Евразийским экономическим союзом, которое будет включать и торговлю товарами.

Мун Чжэ Ин повторил свое приглашение Путину как можно скорее посетить Южную Корею, которое российский президент расценил положительно, говорится в сообщении администрации южнокорейского лидера.