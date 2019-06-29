ПЕКИН, 29 июн /ПРАЙМ/. Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры, сообщает агентство Синьхуа.

Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 1 час 20 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.

"Китайская и американская стороны договорились на основе равенства и взаимоуважения возобновить консультации по торговым вопросам", — говорится в сообщении агентства.