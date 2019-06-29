США после встречи Трампа и Си Цзиньпина согласились не расширять пошлины на товары из КНР
ПЕКИН, 29 июн /ПРАЙМ/. Американская сторона по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары, сообщает агентство Синьхуа.
Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 80 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.
"Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров. Торговые делегации двух стран в дальнейшем обсудят более конкретные вопросы", — говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/News/20190629/830116660.html