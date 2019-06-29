РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Участники внешнеэкономической не почувствуют существенных изменений после присоединения Крымской и Севастопольской таможен к Южному таможенному управлению, сообщил в интервью РИА Новости начальник ЮТУ Сергей Пашко.

Согласно приказу ФТС России, присоединение Крымской и Севастопольской таможен к ЮТУ произойдет 1 июля.

"С 1 июля Южное таможенное управление начнет координировать и контролировать деятельность Крымской и Севастопольской таможен по всем направлениям деятельности. Таможни будут подключены к региональным информационным ресурсам, используемым таможенными органами ЮТУ", — сказал Пашко.

Он добавил, что деятельность таможен будет учитываться при расчете и оценке эффективности и результативности деятельности всего Южного управления.

"Для участников внешнеэкономической деятельности существенных изменений или неудобств в связи с переподчинением не будет", — заявил собеседник.

Пашко также сообщил, что кадровых изменений в таможнях после присоединения не предполагается. "Общий штат Крымской и Севастопольской таможен составляет порядка 15% от текущей штатной численности ЮТУ. Каких либо изменений в этом направлении в связи с переподчинением не предполагается", — сказал он.

По словам собеседника, присоединение таможен позволит оптимизировать таможенное администрирование в Южном федеральном округе, поскольку Южная таможня будет полностью покрывать округ. "Такая оптимизация одновременно является и основной задачей, решать которую будет необходимо в самое ближайшее время", — заключил Пашко.